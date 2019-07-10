Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Адыгее объединился с крымским управлением

Адыгея, Краснодарский край, Крым

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Два управления Россельхознадзора — по Краснодарскому краю и Адыгее и по Крыму и Севастополю — 3 июля объединили в одно ведомство

Новую организацию назвали Южным межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Временно исполняющим обязанности руководителя нового ведомства назначили главу крымского управления Игоря Окорокова, сообщили 10 июля в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Ведомство будет базироваться в Краснодаре. «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Южного управления пишет, что объединение — это современная тенденция. Россельхознадзор укрупняет свои управления. К примеру, ростовское управление Россельхознадзора включает в себя Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую области.

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Адыгее возглавил адыгейский министр сельского хозяйства  Юрий Петров.

Краснодар Крым Россельхознадзор Севастополь Сельское хозяйство
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