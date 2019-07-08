Неделя на Кубани начнется с грозовых дождей

В Краснодарском крае с 8 по 10 июля ожидаются дожди, грозы и град

По данным краснодарского гидрометцентра, в Краснодаре 8 июля осадков не ожидается. Дневная температура воздуха 31-33 °С. Ветер 4-9 м/с.

В регионе 8 июля местами пройдут кратковременные дожди с грозой, порывы ветра могут достигать 12-17 м/с. Днем столбики термометров покажут 27-32 °С, местами до 35 °С. На Черноморском побережье без осадков, днем воздух прогреется до 32 °С. Ветер до 11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

9 и 10 июля в Краснодаре пройдут дожди. Ночью будет 16-18 °С, дневные температуры опустятся до 27-28 °С. Ветер 3-5 м/с.

В крае во вторник и среду ожидаетя кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах — сильные осадки с градом. Ночью столбики термометров покажут 17-22 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до 14 °С. Днем воздух прогреется до 25-30 °С, местами до 32 °С.

На Черноморском побережье также возможен кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильные осадки. Ветер при грозе может усилиться до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-22 °С, днем — 24-29 °С, местами до 31 °С.

Температура воды в Черном и Азовском морях — 25-26 °C.