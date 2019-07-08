Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Апшеронска, сын которого погиб под рухнувшей стеной дома, которую тот разбирал

Инцидент произошел вечером 7 июля на улице Лесозаводской. 40-летний мужчина вместе с 12-летним сыном находились на своем земельном участке, на территории которого стоял полуразрушенный старый дом. Накануне мужчина занимался его разбором, а в день ЧП пилил на участке деревья.

«По версии следствия, в тот момент, когда отец занимался спилом веток, его сын находился у одной из стен строения. В это время стена обрушилась, в результате чего ребенок погиб на месте от полученных повреждений», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Мужчина вызвал скорую, но прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства происшествия выясняются, проводится судебно-медицинская экспертиза.