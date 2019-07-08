На реставрацию монумента «Дружба» в Адыгее собираются потратить 8,8 млн рублей
В Майкопе в июле началась реставрация памятника федерального значения — монумента «Дружба»
На эти цели по поручению главы Адыгеи из республиканского бюджета направили более 8,8 млн рублей. Об этом 8 июля сообщил порталу Юга.ру министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.
В ходе реставрации памятник полностью обновят, заменят облицовку пьедестала монумента, отремонтируют стелу и скульптурную композицию, при этом должен быть сохранен изначальный облик памятника. Все работы будут окончены в сентябре.
«Реставрация памятника федерального значения проводится в рамках сохранения культурного наследия региона. Кроме того, благоустройство площади Дружбы, где находится монумент, будет доведено до логического завершения. Именно такую задачу поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Здесь в прошлом году была проведена реконструкция, установлен светомузыкальный фонтан. В результате площадь стала одним из самых посещаемых мест отдыха в Майкопе», — отметил Юрий Аутлев.
Монумент «Дружба» воздвигли в 1957 году к 400-летию военно-политического союза Черкесии и России. На пьедестале плечом к плечу стоят два воина — русский и адыг со снаряжением и вооружением XVI века — царствования Ивана Грозного на Руси. Над фигурами воинов поднимается стела.
Авторы монумента — советский скульптор, вице-президент Акадамии художеств СССР Матвей Манизер и трижды лауреат Ленинской Премии архитектор Игорь Рожин.
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