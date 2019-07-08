На реставрацию монумента «Дружба» в Адыгее собираются потратить 8,8 млн рублей

На эти цели по поручению главы Адыгеи из республиканского бюджета направили более 8,8 млн рублей. Об этом 8 июля сообщил порталу Юга.ру министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.

В ходе реставрации памятник полностью обновят, заменят облицовку пьедестала монумента, отремонтируют стелу и скульптурную композицию, при этом должен быть сохранен изначальный облик памятника. Все работы будут окончены в сентябре.

«Реставрация памятника федерального значения проводится в рамках сохранения культурного наследия региона. Кроме того, благоустройство площади Дружбы, где находится монумент, будет доведено до логического завершения. Именно такую задачу поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Здесь в прошлом году была проведена реконструкция, установлен светомузыкальный фонтан. В результате площадь стала одним из самых посещаемых мест отдыха в Майкопе», — отметил Юрий Аутлев.