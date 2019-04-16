На Кубани на трассе насмерть сбили 15-летнего велосипедиста

Краснодарский край

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В Успенском районе вечером 15 апреля машина насмерть сбила подростка на велосипеде

Авария произошла около 19:00 на трассе Армавир — село Успенское — Невинномысск. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем Hyundai превысила скорость и наехала на 15-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по правому краю дороги.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу Армавира с черепно-мозговой травмой, однако через несколько часов он скончался.

На мальчике не было защитной амуниции, шлема и световозвращающих элементов, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, утром 16 апреля на въезде в Краснодар произошло ДТП, в котором погиб 24-летний водитель.

Велоспорт Дети ДТП смерть Успенский район
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