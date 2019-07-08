В Адыгее проведут парад семей, чествование новобрачных и юбиляров семейной жизни

Праздник начнется в 17:00 с акции «Парад семьи». В ней примут участие более 200 человек, сообщила порталу Юга руководитель управления культуры мэрии города Роза Цеева.

Участники парада пройдут по центральной улице в горпарк. Шествие будут сопровождать духовой оркестр и творческие коллективы. Парад задекорируют символами праздника — ромашками. На аллеях городского парка устроят выставки, мастер-класс по изготовлению семейного дерева и фотозоны, а также интерактивные площадки для детей и взрослых.

«Праздник объединит семейные пары разных поколений из всех районов республики. Их будут чествовать сразу на двух площадках. Перед входом в горпарк Союз женщин Адыгеи организует праздничное поздравление. На эстраде "Ракушка" 70 юбиляров семейной жизни будут награждены медалью "За любовь и верность" с изображением ликов святых Петра и Февронии. Кроме того, управление ЗАГС Адыгеи проведет торжественное чествование шести новобрачных пар», — рассказала Роза Цееева.

В рамках фестиваля 8 июля в горпарке организуют праздничный концерт.

Всего в республике в первом полугодии этого года зарегистрировано 863 брака (952 — за аналогичный период 2018 года). При этом число разводов снизилось с 825 за полугодие 2018 года до 787 в первом полугодии 2019 года, добавили в ЗАГС республики.