В Адыгее проведут парад семей, чествование новобрачных и юбиляров семейной жизни
В Майкопе 8 июня устроят праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
Праздник начнется в 17:00 с акции «Парад семьи». В ней примут участие более 200 человек, сообщила порталу Юга руководитель управления культуры мэрии города Роза Цеева.
Участники парада пройдут по центральной улице в горпарк. Шествие будут сопровождать духовой оркестр и творческие коллективы. Парад задекорируют символами праздника — ромашками. На аллеях городского парка устроят выставки, мастер-класс по изготовлению семейного дерева и фотозоны, а также интерактивные площадки для детей и взрослых.
«Праздник объединит семейные пары разных поколений из всех районов республики. Их будут чествовать сразу на двух площадках. Перед входом в горпарк Союз женщин Адыгеи организует праздничное поздравление. На эстраде "Ракушка" 70 юбиляров семейной жизни будут награждены медалью "За любовь и верность" с изображением ликов святых Петра и Февронии. Кроме того, управление ЗАГС Адыгеи проведет торжественное чествование шести новобрачных пар», — рассказала Роза Цееева.
В рамках фестиваля 8 июля в горпарке организуют праздничный концерт.
Всего в республике в первом полугодии этого года зарегистрировано 863 брака (952 — за аналогичный период 2018 года). При этом число разводов снизилось с 825 за полугодие 2018 года до 787 в первом полугодии 2019 года, добавили в ЗАГС республики.
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