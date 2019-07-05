В Краснодарском краевом профобъединении рассказали о проблемах трудоустройства молодых специалистов
Лидер профсоюзов Кубани, депутат Госдумы Светлана Бессараб 5 июля заявила, что молодые специалисты нуждаются в государственной поддержке и защите профсоюзов
Проблемы молодежи и возможности профсоюзов в их решении обсудили на круглом столе. В мероприятии приняли участие представители власти и Краснодарского краевого профобъединения.
На круглом столе отметили, что 21% занятых в экономике края составляют молодые люди в возрасте от 19 до 25 лет. При этом на рынке труда молодежь — уязвимая группа населения. Эксперты пояснили, что молодые специалисты сталкиваются с рядом проблем как при получении бесплатного профессионального образования, так и при первичном трудоустройстве. Большинство работодателей приглашают на работу сотрудников с опытом. Эта тенденция привела к тому, что уровень безработицы среди молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет составляет 13,9%, от 25 до 29 лет — 6,9%, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого профобъединения.
Среди причин, по которым молодым людям сложно устроиться, — подготовка профессиональных кадров без учета требований рынка труда. Также нет системы мониторинга рынка рабочей силы и его программирования.
«Молодежь нуждается в государственной поддержке, гарантированном предоставлении социальных услуг, защите трудовых прав. Причем поддержка требуется не только врачам и учителям, в помощь которым действует немало государственных и региональных программ, но и молодым специалистам, занятым в производстве, которые отважились заняться предпринимательской деятельностью, строят свой бизнес», — сказала Бессараб.
По ее словам, через механизм социального партнерства нужно создать систему эффективной молодежной политики на уровне предприятий, организаций. Необходимы правовые и организационные условия для самореализации молодежи, развития объединений и инициатив.
В профсоюзах Кубани числятся более 203 тыс. человек до 35 лет. В числе профсоюзных активистов молодежь составляет 25,7%. Молодые лидеры возглавляют более 1,1 тыс. первичных профорганизаций, 258 цеховых комитетов, 3 тыс. 862 профгруппы. В 2018 году более 65 тыс. человек работающей и учащейся молодежи вступили в профсоюзы.
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