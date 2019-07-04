На Кубани во всех проверенных ларьках по продаже шаурмы нашли нарушения санитарного законодательства
В Краснодарском крае закрыли четверть из проверенных Роспотребнадзором точек продажи шаурмы, а грубые нарушения выявили в каждом нестационарном объекте
С начала года по инициативе краевого департамента потребсферы специалисты ведомства проверили 217 объектов, изготавливающих шаурму.
«Во всех точках выявлены нарушения санитарного законодательства. Проверенные точки питания не смогли представить документы на мясную продукцию, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара. Нарушены сроки годности и условия хранения продукции, не предусмотрены условия для обработки и приготовления продуктов питания», — рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина.
По итогам проверок деятельность 59 точек с шаурмой приостановлена, вынесено 431 постановление об административном правонарушении на общую сумму 4,2 млн рублей. Также от работы отстранили сотрудников без санитарных книжек. Проверки выявили, что в большинстве проверенных объектов люди работают без договоров.
Глава департамента потребсферы Роман Куринный поручил провести комплексное обследование точек общественного питания, расположенных в нестационарных объектах, так как в период летнего сезона это особенно актуально.
Проверки планируется продолжить с привлечением сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе департамента.
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