Адыгею освободили от штрафа за невыполнение плана по высадке садов

Адыгея вошла в число субъектов РФ, которые по уважительным причинам освободили от штрафа из-за недостижения установленных параметров

Об этом 2 июля сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Штраф полагался за невыполнение в 2018 году показателя результативности по закладке площади многолетних насаждений в республике. Показатель не был достигнут по объективным причинам, что подтверждено документально, пояснили в пресс-службе главы Адыгеи.

«В прошлом году почвенная и атмосферная засуха не позволила провести подготовку почвы для закладки садов и полностью достичь установленного индикатора. В республике должны были высадить 250 га новых садов, фактически было заложено 189 га многолетних насаждений», — отметили в пресс-службе.

Также, по результатам экспертной оценки причиненного ущерба, проведенной Минсельхозом России, пострадавшими признано 111 хозяйств, площадь гибели сельскохозяйственных культур составила более 8100 га.

«В этом году погодные условия благоприятные, поэтому планируется стопроцентное выполнение целевых показателей по многолетним насаждениям», — рассказали порталу Юга.ру в министерстве сельского хозяйства республики.

В текущем году в Адыгее высадят 200 га садов, в основном интенсивного типа. Закладывать сады начали весной, но основные работы проходят осенью, уточнили в минсельхозе.