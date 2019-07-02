На Кубани осудили прапорщика, укравшего сухпайков на 800 тыс. рублей

В Новороссийске вынесли приговор военнослужащему одной из частей Минобороны, дислоцированных в Краснодарском крае, за хищение продовольствия

Старший прапорщик Александр Коровкин был командиром взвода обеспечения войскового подразделения ЮВО. В ноябре 2018 года его задержали сотрудники УФСБ по Южному военному округу при попытке продажи продуктов, похищенных со складов части.

«Коровкин в целях личной наживы намеревался реализовать индивидуальные рационы питания, мясные и молочные консервы, предназначенные для военнослужащих. Общая стоимость украденного составила более 800 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении прапорщика возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог).

Новороссийский гарнизонный военный суд приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей и лишил на три года права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными функциями.