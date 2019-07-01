Прокуратура рассказала подробности гибели двух подростков в заброшенном доме в Абинске

Краснодарский край

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Прокуратура рассказала подробности гибели двух парней в заброшенном доме в Абинске и начала проверку

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, 30 июня 14-летний подросток со старшим братом залезли в недостроенный заброшенный двухэтажный дом в садоводческом товариществе «Восход». В здании парни разбирали отдельные конструкции для сбора металлолома. 

Прокуратура начала проверку, чтобы дать оценку мерам, принимаемым органами и учреждениями системы профилактики по предупреждению детского травматизма, организации досуга и занятости детей в летний период.

Как сообщали Юга.ру, 30 июня 14-летний и 18-летний парни погибли после обрушения стены в заброшенном доме в Абинске. Следственный комитет начал доследственную проверку.

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Прокуратура рассказала подробности гибели двух подростков в заброшенном доме в Абинске
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