Двое подростков погибли при обрушении заброшенного недостроенного дома в Абинске

Краснодарский край

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В Абинске 30 июня следователи начали проверку после гибели двоих местных жителей 14 и 18 лет на территории заброшенного дома

По предварительным данным, трое молодых людей зашли на неогороженный заброшенный участок в садовом товариществе «Водник 1». На этой территории стоял недостроенный двухэтажный дом. Он обрушился в тот момент, когда юноши находились внутри него.

В результате двое подростков погибли на месте от полученных травм. Еще одного 22-летнего парня доставили в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.

Установливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Абинский район Дети смерть
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Двое подростков погибли при обрушении заброшенного недостроенного дома в Абинске
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