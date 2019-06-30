Двое подростков погибли при обрушении заброшенного недостроенного дома в Абинске
В Абинске 30 июня следователи начали проверку после гибели двоих местных жителей 14 и 18 лет на территории заброшенного дома
По предварительным данным, трое молодых людей зашли на неогороженный заброшенный участок в садовом товариществе «Водник 1». На этой территории стоял недостроенный двухэтажный дом. Он обрушился в тот момент, когда юноши находились внутри него.
В результате двое подростков погибли на месте от полученных травм. Еще одного 22-летнего парня доставили в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.
Установливаются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
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