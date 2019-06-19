По предварительным данным, «Нива» направлялся из Сочи в сторону поселка Лазаревское и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который ехал впереди. От удара отечественную машину выбросило на остановку общественного транспорта, она перевернулась на крышу.

На месте аварии погибла женщина. Пострадали два ребенка и взрослый, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.