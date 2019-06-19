В Сочи машина врезалась в автобусную остановку. Погибла женщина, пострадали два ребенка
В Лазаревском районе Сочи днем 19 июня произошла автомобильная авария, есть жертвы
По предварительным данным, «Нива» направлялся из Сочи в сторону поселка Лазаревское и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который ехал впереди. От удара отечественную машину выбросило на остановку общественного транспорта, она перевернулась на крышу.
На месте аварии погибла женщина. Пострадали два ребенка и взрослый, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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