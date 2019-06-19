Маленький ребенок скончался после ДТП в Сочи, где «Нива» врезалась в остановку

Увеличилось число жертв ДТП в Лазаревском районе Сочи, где после столкновения двух автомобилей один из них влетел в остановку

ДТП произошло днем 19 июня на трассе Джубга — Сочи. «Нива» врезалась в остановку после того, как ее толкнула ехавшая сзади иномарка.

«По предварительным данным, 35-летний местный житель двигался на Mitsubishi в сторону Туапсе. На территории Лазаревского он столкнулся с "Нивой", которая выехала на остановку наземного транспорта "Санаторий "Одиссея", где наехала на пешеходов», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

После случившегося 40-летняя женщина скончалась на месте. 35-летнюю женщину и двух маленьких мальчиков госпитализировали. Одни из детей скончался в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обстоятельства аварии выясняются.