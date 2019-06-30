Проект краснодарской «Типографии» получил премию «Инновация»

Краснодарский культурный центр «Типография» 29 июня получил государственную премию «Инновация» за 2019 год

Награду получил проект «Суперобложка» Елены Ищенко и Дениса Яковлева. Проект был представлен в октябре прошлого года. Он посвящен современной фотографии и фотокнигам. Экспозиция включала более 100 книг, сделанных современными фотографами из разных городов России и Швейцарии.

«Суперобложка» победила в номинации «Региональный проект». Церемония награждения состоялась в Нижнем Новгороде.

«Инновация» — это российская премия в области современного искусства. Ее учредили в 2005 году. Премия призвана поддерживать авторов, работающих в области современного искусства и выявлять художественные достижениия.

«Типография» вместе с арт-группировкой ЗИП уже получала премию «Инновация» в 2014 году. Тогда награды был удостоен проект проектом «Краснодар: линии плоскости. История КИСИ».