На Кубани подросток на мопеде врезался в машину на встречной обочине

Авария случилась около 21:00 в районе 44-го км трассы Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 15-летний водитель мопеда Honda Dio ехал по обочине встречной стороны дороги и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который сворачивал к магазину, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате происшествия водитель мопеда получил травмы. Его доставили в больницу. В отделе пропаганды уточнили, что у юноши не было прав на управление мопедом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.