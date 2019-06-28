На Кубани подросток на мопеде врезался в машину на встречной обочине
В Усть-Лабинском районе вечером 27 июня произошло ДТП, в котором пострадал 15-летний мопедист
Авария случилась около 21:00 в районе 44-го км трассы Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 15-летний водитель мопеда Honda Dio ехал по обочине встречной стороны дороги и столкнулся с автомобилем Mitsubishi, который сворачивал к магазину, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В результате происшествия водитель мопеда получил травмы. Его доставили в больницу. В отделе пропаганды уточнили, что у юноши не было прав на управление мопедом. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщали Юга.ру, в Лазаревском районе Сочи 27 мая два подростка пострадали, врезавшись на мопеде в УАЗ.
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