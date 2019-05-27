В Сочи два подростка на мопеде попали под УАЗ

В Лазаревском районе Сочи 27 мая два подростка пострадали, врезавшись на мопеде в УАЗ

ДТП произошло около 16 часов на улице Цамжапх.

«По предварительным данным, 14 летний водитель управлял мопедом Honda без водительского удостоверения и, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автомобилю УАЗ-390902 под управлением 37 летнего водителя, и допустил с ним столкновение», — сообщили в ОГИБДД по Сочи.

В результате пострадал водитель мопеда и его пассажир — также несовершеннолетний юноша. Их госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются, также правоохранители устанавливают, откуда у подростка появился мопед, для управления которым необходимы права категории «М».