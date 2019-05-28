В Ставропольском крае 28 мая возбудили уголовное дело против 72-летнего местного жителя, который напал на журналистов газеты «Родина»

Следствие установило, что в начале мая мужчина приходил в редакцию «Родины» и попросил опубликовать его материал. Тогда главный редактор Николай Бондаренко отказал пенсионеру. Днем 27 мая мужчина снова пришел в редакцию и, получив отказ во второй раз, напал с ножом на главного редактора и трех сотрудников издания.

Журналистов доставили в больницу. Троих из них отправили на амбулаторное лечение. Главный редактор находится в стационаре.

Пенсионера задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц).

Следователи будут ходатайствовать об аресте задержанного. Специалисты изучают предметы, найденные на месте происшествия. Назначены судебные экспертизы, проводятся допросы потерпевших и свидетелей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ставропольскому краю.