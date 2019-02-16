Журналист из Туапсе сообщил, что на него напали
В Туапсе редактор газеты «Ваш голос» Дмитрий Косенко сообщил, что на него напали
Косенко утверждает, что на него напали в ночь с 15 на 16 февраля, когда он возвращался домой. В сквере возле офиса на него напала группа неизвестных.
Сейчас журналист в больнице. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, то у них зарегистрирован материал, проводится проверка.
«В наш адрес постоянно поступали различные угрозы, и если сначала с нами боролись административным ресурсом — устраивались гонения, увольняли с работы членов семей редакции, устраивались обыски в редакции газеты, изымали оргтехнику, производили обыск в доме учредителя и т.д., то теперь решили пойти на крайние меры», — цитирует Косенко «Ваш голос».
Он добавил, что редакции угрожали, требуя «прекратить проверку законности выделения земельного участка, который многодетная семья главы Туапсинского района Анатолия Русина получила в 30 метрах от моря». Косенко уточнил, что эту информацию сообщили местные жители. Журналисты, по его словам, нашли свидетелей. Косенко утверждает, что ездил на пресс-конференцию Владимира Путина и хоть ему и не удалось задать вопросы в прямом эфире, он передал их в аппарат президента, и по его обращению идет проверка.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.