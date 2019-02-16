Журналист из Туапсе сообщил, что на него напали

В Туапсе редактор газеты «Ваш голос» Дмитрий Косенко сообщил, что на него напали

Косенко утверждает, что на него напали в ночь с 15 на 16 февраля, когда он возвращался домой. В сквере возле офиса на него напала группа неизвестных.

Сейчас журналист в больнице. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, то у них зарегистрирован материал, проводится проверка.

«В наш адрес постоянно поступали различные угрозы, и если сначала с нами боролись административным ресурсом — устраивались гонения, увольняли с работы членов семей редакции, устраивались обыски в редакции газеты, изымали оргтехнику, производили обыск в доме учредителя и т.д., то теперь решили пойти на крайние меры», — цитирует Косенко «Ваш голос».