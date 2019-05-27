Мужчина с ножом напал на редакцию ставропольской газеты «Родина» и ранил четырех человек

Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он рассказал, что нападавшего уже задержала полиция. От действий мужчины пострадали четыре сотрудника редакции газеты «Родина».

«Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Владимиров.

Руководитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой уточнил, что нападавший состоит на учете в больнице, у него есть психические проблемы.

В результате нападения пострадал главный редактор издания Николай Бондаренко, его госпитализировали, пишет RT.