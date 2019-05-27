Мужчина с ножом напал на редакцию ставропольской газеты «Родина» и ранил четырех человек
В Ставрополе 27 мая мужчина с ножом ранил четверых сотрудников газеты «Родина»
Об этом в своем инстаграме сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он рассказал, что нападавшего уже задержала полиция. От действий мужчины пострадали четыре сотрудника редакции газеты «Родина».
«Хочу успокоить родных и близких пострадавших сотрудников газеты. Угрозы жизни нет, с ними работают медики. Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Владимиров.
Руководитель фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой уточнил, что нападавший состоит на учете в больнице, у него есть психические проблемы.
В результате нападения пострадал главный редактор издания Николай Бондаренко, его госпитализировали, пишет RT.
В пресс-службе Ставропольского краевого отделения КПРФ рассказали подробности произошедшего. Перед заседанием в конференц-зал крайкома КПРФ пришел мужчина и попросил о встрече с главным редактором Николаем Бондаренко. В кабинете главреда гость потребовал опубликовать свою статью, а после того как получил отказ, напал на Бондаренко с ножом и ранил его в лицо. Еще три человека получили травмы, когда пытались обезвредить мужчину.
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