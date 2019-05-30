Напавшего на журналистов ставропольской газеты «Родина» перевели в психиатрический стационар

В Ставрополе 30 мая перевели в психиатрический стационар 72-летнего местного жителя, который напал на сотрудников газеты «Родина»

В начале мая мужчина приходил в редакцию «Родины» и попросил опубликовать его материал об Иосифе Сталине. Тогда главный редактор Николай Бондаренко отказал пенсионеру. Днем 27 мая мужчина снова пришел в редакцию и, получив отказ во второй раз, напал с ножом на главного редактора и трех сотрудников издания.

Пенсионера задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц). Суд 29 мая арестовал его.