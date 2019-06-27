Выставка художника-диссидента о подушках открылась в Адыгее

В музее Востока в Майкопе в июне открылась выставка одного из представителей поколения семидесятников, Народного художника России Олега Вуколова

В экспозиции представлено более 50 живописных и графических произведений последних десятилетий, где основными объектами картин являются подушки. У Олега Вуколова они становятся пластической единицей, частью его художественного пространства, рассказали организаторы выставки. По мнению художника, именно среди подушек проходит вся жизнь человека: от детских снов до ностальгических воспоминаний.

Организаторы также рассказали, что артиста постоянно волновали поиски собственного языка, а его независимая позиция и суровый стиль, в котором он писал картины в 60-е годы, привели к тому, что Вуколова обвинили в диссидентстве и выслали из Ленинграда, однако он продолжил экспериментировать.