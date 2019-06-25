В станице Брюховецкой в 2020 году планируют построить бассейн

Краснодарский край

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Брюховецкий район получил субсидию на строительство бассейна, который собираются открыть в 2020 году

Плавательный бассейн появится в станице Брюховецкой. Планируется, что в течение 2019-2020 годов на строительство на условиях софинансирования направят 237 млн рублей.

Строительные работы завершат благодаря субсидии, выделенной при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкому району.

Как сообщали Юга.ру, в апреле начался капитальный ремонт бассейна в спорткомплексе станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района.

Бассейны Брюховецкий район Плавание
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