В станице Брюховецкой в 2020 году планируют построить бассейн
Брюховецкий район получил субсидию на строительство бассейна, который собираются открыть в 2020 году
Плавательный бассейн появится в станице Брюховецкой. Планируется, что в течение 2019-2020 годов на строительство на условиях софинансирования направят 237 млн рублей.
Строительные работы завершат благодаря субсидии, выделенной при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкому району.
Как сообщали Юга.ру, в апреле начался капитальный ремонт бассейна в спорткомплексе станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района.
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