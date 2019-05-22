В спорткомплексе станицы в Брюховецком районе отремонтируют бассейн
В Новоджерелиевском спорткомплексе в апреле начался капитальный ремонт бассейна
Спорткомплекс площадью более 3,2 тыс. кв. метров начал работать 26 лет назад. С момента открытия там делали только косметический ремонт в раздевалках и душевых. В здании износились и устарели все инженерные коммуникации, необходимо было заменить окна, двери, кровлю, обновить фасад.
Также было необходимо восстановление в плавательном бассейне. Там осыпается штукатурка и кирпич, многие трубы пришли в негодность. После капремонта внешний вид бассейна кардинально изменится, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.
За первый месяц работы строители полностью демонтировали плитку и старую вентиляцию, разобрали кровлю и проложили новую электропроводку.
Рабочим предстоит выровнять стены и выложить их плиткой, заменить системы тепло- и водоснабжения. Первый этап работ планируется завершить к 1 сентября.
Из краевого бюджета на реконструкцию спорткомплекса выделили более 60 млн рублей.
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