В спорткомплексе станицы в Брюховецком районе отремонтируют бассейн

Спорткомплекс площадью более 3,2 тыс. кв. метров начал работать 26 лет назад. С момента открытия там делали только косметический ремонт в раздевалках и душевых. В здании износились и устарели все инженерные коммуникации, необходимо было заменить окна, двери, кровлю, обновить фасад.

Также было необходимо восстановление в плавательном бассейне. Там осыпается штукатурка и кирпич, многие трубы пришли в негодность. После капремонта внешний вид бассейна кардинально изменится, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

За первый месяц работы строители полностью демонтировали плитку и старую вентиляцию, разобрали кровлю и проложили новую электропроводку.