Автобус, перевозивший детей из Кабардинки в Донецк, сгорел на трассе «Дон»
Под Ростовом загорелся автобус, в котором 70 детей, возвращавшихся с отдыха на море
Возгорание моторного отсека автобуса произошло около 16 часов на трассе М4 «Дон» в Аксайском районе. По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь пожара составила 4 кв. метра.
В автобусе находилось 75 человек — 70 детей, два водителя и три сопровождающих. Никто из них не пострадал.
По предварительным данным, дети возвращались домой из поселка Кабардинка в Донецк Ростовской области, передает ТАСС. Для их дальнейшей перевозки из Каменска к месту ЧП отправили два автобуса, сообщает «Интерфакс».
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