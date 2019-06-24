Выпускники Адыгеи устроили танцевальный флешмоб

Адыгея

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В Майкопе 23 июня прошел первый республиканский выпускной бал, в котором приняли участие выпускники из всех районов республики

Всего прибыло около 3 тыс. человек, из них более 1,6 тыс. выпускников. Перед торжественной частью они устроили танцевальный флешмоб — попурри из классических, национальных и современных мелодий. В концертной программе также приняли участие директора школ и учителя.

Чествование выпускников продолжилось проходом по красной дорожке. На экранах по обе стороны от сцены в этот момент демонстрировались фотографии выпускников в разные возрастные периоды. Также были отмечены 100-балльники и призеры Всероссийской олимпиады школьников.

Поздравить ребят прибыл глава республики Мурат Кумпилов.

«Дорогие выпускники! Перед вами дорога во взрослую жизнь. Впереди новые и важные испытания. Верю, что ваш выбор будущей профессии окажется правильным, что вы станете достойными гражданами страны и будете работать на ее благо. От всей души желаю, чтобы все вами задуманное осуществилось», — сказал Кумпилов.

Вечер продолжился концертом, где выступили творческие коллективы республики и группа Weekend band. Праздник завершился праздничным фейерверком.

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