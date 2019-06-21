Глава Адыгеи и волонтеры-медики посетили пациентов детской больницы

Глава республики зашел в каждую палату, пообщался с детьми, поинтересовался их самочувствием, настроением и желаниями. Каждому ребенку он сделал подарок и пожелал скорейшего выздоровления. Пациентку Карину Шеуджен из аула Вочепший, которой 21 июня исполнилось девять лет, поздравили с днем рождения.

Волонтеры движения «Здоровый образ жизни. Наше будущее — завтра» рассказали, что в летние каникулы они организуют для пациентов досуг. Замдиректора по воспитательной работе республиканского медицинского колледжа, руководитель волонтерского движения студентов-медиков Роза Блягоз отметила, что также продолжается акция «Добро в село».

«В республике многое делается для повышения качества региональной медицины. Но никакие прогрессивные технологии не заменят доброго отношения к пациентам. И в этом большую поддержку медикам могут оказать волонтеры, тем более будущие медики. Уверен, волонтерский опыт поможет им в профессиональной деятельности», — сказал Кумпилов.

Всего в республике 325 волонтеров. Это студенты МГТУ и Майкопского медицинского колледжа. Они получают практические навыки и организуют досуг пациентов детских больниц, проводят информационно-профилактические мероприятия.