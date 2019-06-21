«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 20 июня в товарищеском матче сыграл вничью с «Чайкой»

Игра прошла в Краснодаре на «стадионе Академии» и завершилась со счетом 2:2.

Первый гол на 33-й минуте забил краснодарский полузащитник Масиэл Вандерсон. Уже на 45-й минуте ответный мяч в ворота «быков» отправил форвард Александр Хохлачев. Во втором тайме на 64-й минуте нападающий черно-зеленых Иван Игнатьев реализовал пенальти, а на 84-й минуте гол забил ростовский футболист Никита Чалый.

Матч посетили 2 тыс. 300 человек.

Следующая игра «Краснодара» состоится 27 июня в Австрии против «ЦСКА».

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