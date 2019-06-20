В Краснодаре пропала Екатерина Габитова с родимым пятном в виде полумесяца на плече
В Краснодаре разыскивают 31-летнюю местную жительницу Екатерину Габитову, которая вышла из дома и пропала
19 июня Габитова вышла из дома на улице Вишняковой, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
На вид девушке 23-25 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Особая примета — родимое пятно в виде полумесяца на правом предплечье. Была одета в черную тунику и белые босоножки.
Тех, кто обладает информацией о ее местонахождении, просят сообщить об этом в отдел полиции Центрального округа УМВД по Краснодару (улица Садовая, 110) или по телефонам: 8(861)255-78-66, 8(928)357-000-7, 102.
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