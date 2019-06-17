Эвакуатор с квадроциклами упал в реку возле хутора Красный Дагестан

Краснодарский край

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В Апшеронском районе Краснодарского края 16 июня эвакуатор с квадроциклами не справился с управлением и упал в реку

Авария произошла на дороге Гуамка — Апшеронск возле поворота на хутор Красный Дагестан. Водитель эвакуатора Hyundai, перевозивший четыре квадроцикла, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение перед мостом и съехал в русло реки Курджипс.

На место прибыли сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Они на носилках транспортировали водителя и пассажира эвакуатора с берега реки к дороге и передали медикам. С ушибами и порезами мужчин доставили в больницу, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Как сообщали Юга.ру, ночью 7 апреля в Туапсинском районе грузовик снес деревья и перевернулся.

Автомобили Апшеронский район ДТП Кубань-СПАС
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