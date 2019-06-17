Эвакуатор с квадроциклами упал в реку возле хутора Красный Дагестан
В Апшеронском районе Краснодарского края 16 июня эвакуатор с квадроциклами не справился с управлением и упал в реку
Авария произошла на дороге Гуамка — Апшеронск возле поворота на хутор Красный Дагестан. Водитель эвакуатора Hyundai, перевозивший четыре квадроцикла, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение перед мостом и съехал в русло реки Курджипс.
На место прибыли сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Они на носилках транспортировали водителя и пассажира эвакуатора с берега реки к дороге и передали медикам. С ушибами и порезами мужчин доставили в больницу, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Как сообщали Юга.ру, ночью 7 апреля в Туапсинском районе грузовик снес деревья и перевернулся.
Все культурные и спортивные события Краснодара с 17 по 23 июня
О чем говорится в докладе Александра Попкова
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.