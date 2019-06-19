Туристическая полиция начала работать в Крыму
В Крымской Ялте в июне создали первый взвод туристической полиции
Такое подразделение полиции создали для обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов. Его основная задача — патрулирование мест с большим количеством отдыхающих, помощь в решении вопросов, прием обращений, если их права нарушены.
Взвод образовали при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по Ялте. На форме полицейских появились нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках, сообщили 19 июня РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского ГУ МВД России.
Читайте также:
Отмечается, что основным иностранным языком для полицейских будет английский. Также они будут изучать другие иностранные языки и достопримечательности Крыма. Сотрудники подразделения прошли специализированные курсы в крымском филиале Краснодарского университета МВД, сообщает RT.
Новая еда в заведениях Краснодара
Forbes оценил земли семьи Ткачева в миллиард долларов
Подробности рейтинга крупнейших землевладельцев
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.