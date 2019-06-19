Туристическая полиция начала работать в Крыму

Крым

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В Крымской Ялте в июне создали первый взвод туристической полиции

Такое подразделение полиции создали для обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов. Его основная задача — патрулирование мест с большим количеством отдыхающих, помощь в решении вопросов, прием обращений, если их права нарушены.

Взвод образовали при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по Ялте. На форме полицейских появились нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках, сообщили 19 июня РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского ГУ МВД России.

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Отмечается, что основным иностранным языком для полицейских будет английский. Также они будут изучать другие иностранные языки и достопримечательности Крыма. Сотрудники подразделения прошли специализированные курсы в крымском филиале Краснодарского университета МВД, сообщает RT.

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