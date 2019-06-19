Туристическая полиция начала работать в Крыму

В Крымской Ялте в июне создали первый взвод туристической полиции

Такое подразделение полиции создали для обеспечения охраны общественного порядка в местах массового пребывания туристов. Его основная задача — патрулирование мест с большим количеством отдыхающих, помощь в решении вопросов, прием обращений, если их права нарушены.

Взвод образовали при отдельной роте патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по Ялте. На форме полицейских появились нарукавные отличительные знаки на русском и английском языках, сообщили 19 июня РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского ГУ МВД России.