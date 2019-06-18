Кадыров позвал космонавтов тренироваться в центре подготовки спецназа в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с руководством Центра подготовки космонавтов (ЦПК) о предполетной подготовке космонавтов в Гудермесе
18 июня Чечню с официальным визитом посетила делегация ЦПК во главе с начальником центра Павлом Власовым. Они встретились с Кадыровым, связались с МКС, а также посетили Российский университет спецназа в Гудермесе.
Кадыров рассказал «Интерфаксу», что Власов и его заместители Юрий Маленченко и Виктор Рень внимательно изучили университет. Они договорились с главой республики, что космонавтов будут отправлять туда на подготовку.
Власов подтвердил, что возможности РУС изучены. По его словам, они позволяют проводить тренировку космонавтов по отдельным дисциплинам, поэтому ЦПК и РУС будут тесно сотрудничать в этом направлении.
Как писали Юга.ру, Российский университет спецназа в Гудермесе открылся в 2018 году, началось строительство в 2014-м. Это частная структура, которая не подчиняется ни одному ведомству. СМИ связывали его с фондом Ахмата-Хаджи Кадырова.
В структуру центра входит в том числе аэродром и собственный аэродинамический комплекс для проведения тренировок по воздушно-десантной подготовке.
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