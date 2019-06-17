В Краснодаре составят карту «Агентов добрых дел» — компаний, помогающих нуждающимся
Краснодарцев просят принять участие в создании городской карты «Агентов добрых дел»
Этот проект реализуется Всероссийским содружеством добрых городов — в городах страны собирают базу бизнес-проектов, которые помогают нуждающимся, совершают вклад в развитие благотворительных и социальных инициатив. Статус «агентов» присваивается только местным проектам.
«Карта поможет почувствовать пульс города, узнать про то, как мы на локальном уровне решаем проблемы общества, меняем жизнь к лучшему, помогаем другим. Агентом может стать булочная, которая отдает хлеб нуждающимся, магазины и производства, оказывающие продуктовую помощь, парикмахерские, где делают бесплатные стрижки и так далее», — пояснила Дана Руднева — один из руководителей сообщества «Добрый Краснодар», которое изготовит карту.
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Подать заявку на попадание компании на карту могут как горожане, так и сами компании. Рассказать о потенциальных агентах и узнать подробности проекта можно, позвонив по телефону 8(988)339-96-63 или написав на почту rudneva_dana@mail.ru.
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