В Краснодаре составят карту «Агентов добрых дел» — компаний, помогающих нуждающимся

Этот проект реализуется Всероссийским содружеством добрых городов — в городах страны собирают базу бизнес-проектов, которые помогают нуждающимся, совершают вклад в развитие благотворительных и социальных инициатив. Статус «агентов» присваивается только местным проектам.

«Карта поможет почувствовать пульс города, узнать про то, как мы на локальном уровне решаем проблемы общества, меняем жизнь к лучшему, помогаем другим. Агентом может стать булочная, которая отдает хлеб нуждающимся, магазины и производства, оказывающие продуктовую помощь, парикмахерские, где делают бесплатные стрижки и так далее», — пояснила Дана Руднева — один из руководителей сообщества «Добрый Краснодар», которое изготовит карту.