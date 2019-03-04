В Краснодаре собирают продукты и товары для нуждающихся в рамках фестиваля «Добрые города»

Краснодар присоединился к первому Всероссийскому благотворительному фестиваля «Добрые города»

В рамках фестиваля, который проходит с 4 по 10 марта в восьми крупных городах России, собирают продукты и предметы первой необходимости для нуждающихся. Волонтеры, которым можно отнести покупки, работают во всех гипермаркетах «Лента» ежедневно с 12 до 21 часа.

«Все желающие могут пожертвовать продукты (только длительного хранения), бытовую химию, товары для дома и детей, гигиенические средства. Каждая игрушка, каждая упаковка смеси детского питания принесут кому-то огромную радость и пользу», — рассказала координатор фестиваля, руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева.