В Краснодаре собирают продукты и товары для нуждающихся в рамках фестиваля «Добрые города»

Краснодарский край

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Краснодар присоединился к первому Всероссийскому благотворительному фестиваля «Добрые города»

В рамках фестиваля, который проходит с 4 по 10 марта в восьми крупных городах России, собирают продукты и предметы первой необходимости для нуждающихся. Волонтеры, которым можно отнести покупки, работают во всех гипермаркетах «Лента» ежедневно с 12 до 21 часа.

«Все желающие могут пожертвовать продукты (только длительного хранения), бытовую химию, товары для дома и детей, гигиенические средства. Каждая игрушка, каждая упаковка смеси детского питания принесут кому-то огромную радость и пользу», — рассказала координатор фестиваля, руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Богдана Руднева.

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Пожертвования получат сразу несколько благотворительных организаций края: «Венера», «Кубанская семья», «Дети-Лучики», «Добрые руки», «Добрый-Юг». Они направят помощь людям старшего поколения, многодетным семьям, семьям, где воспитываются дети с особенностями развития, людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Подробности об акции можно узнать на сайте Содружества добрых городов, проекта «Добрый Краснодар» и по телефону: 8(988)339-96-63.

Благотворительность Краснодар
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