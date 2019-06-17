Правительство ограничит доступ к данным ЕГРЮЛ о крымских компаниях и предприятиях, попавших под санкции

Правительство России с 18 июня засекретит информацию о некоторых компаниях в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Постановление об этом 6 июня подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликовали 10 июня на Официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении говорится, что из реестра скроют данные о совладельцах и руководителях юридических лиц, а также его лицензиях, если они находятся под иностранными санкциями, расположены в Крыму или Севастополе либо являются банками, уполномоченными для гособоронзаказа. Кроме того, в ЕГРЮЛ могут скрыть информацию о филиалах и представительствах на полуострове. Изменения вступят в силу с 18 июня, сообщает «Парламентская газета».

Закрывать информацию или нет, будут решать сами компании. Ведомство до конца третьего квартала должно разработать форму, с которой заявитель должен будет обращаться, чтобы данные организации засекретили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Федеральной налоговой службе.