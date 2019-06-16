Директора фонда обязательного медстрахования Карачаево-Черкесии ударили ножом в живот

Карачаево-Черкесия

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Директор фонда ОМС Карачаево-Черкесии Айдамир Джанкезов госпитализирован с ножевым ранением 15 июня

По данным «Интерфакса», Джанкезова доставили в Карачаево-Черкесскую республиканскую больницу с колото-резаными ранами брюшной полости в ночь на 15 июня, в 0:55. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Издание «Лайф» уточняет, что ранение мужчина получил возле шашлычной: его ударили ножом после празднования дня рождения в одном из кафе Черкесска. Кроме того, по данным журналистов, заявление на злоумышленника подавать не стали, а полиция узнала о произошедшем от врачей.

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