Директора фонда обязательного медстрахования Карачаево-Черкесии ударили ножом в живот

По данным «Интерфакса», Джанкезова доставили в Карачаево-Черкесскую республиканскую больницу с колото-резаными ранами брюшной полости в ночь на 15 июня, в 0:55. Медики оценивали его состояние как тяжелое.

Издание «Лайф» уточняет, что ранение мужчина получил возле шашлычной: его ударили ножом после празднования дня рождения в одном из кафе Черкесска. Кроме того, по данным журналистов, заявление на злоумышленника подавать не стали, а полиция узнала о произошедшем от врачей.