Лагеря «Смена» и «Орленок» передали правительству РФ
Всероссийские детские центры «Смена» в Сукко и «Орленок» в Туапсинском районе Кубани перешли в ведение правительства РФ
Соответствующие акты опубликованы в «Парламентской газете». В связи со сменой собственника утверждены новые уставы организации.
Ранее формальным собственником лагерей было Минпросвещения РФ. Сейчас ведомству делегирован ряд полномочий, а функции и полномочия собственника переданы Росимуществу.
«Орленок» был основан в 1960 году. В его составе 10 базовых детских лагерей, четыре из них круглогодичные, шесть работают в летний период. В 2012 году лагерю присвоили статус «Ассоциированная школа ЮНЕСКО», он также является членом Международного содружества лагерей и Национальной ассоциации детских лагерей.
«Смена» была основана в 1985 году как Всесоюзный трудовой оздоровительный лагерь учащихся профессионально-технического образования. Она состоит из четырех детских образовательных лагерей, Всероссийского учебно-тренировочного центра профмастерства и популяризации престижа рабочих профессий, а также спорткомплексов.
Как писали Юга.ру, в последние годы «Смена» оказалась в центре нескольких скандалов. В июне 2018 года следственные органы направили в суд уголовное дело в отношении экс-директора лагеря, бывшего депутата Заксобрания Кубани Николая Иванюшкина. Его обвинили в незаконном бизнесе, растрате 77 млн рублей и превышении полномочий.
В 2019 году управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю выявило в деятельности ВДЦ «Смена» нарушения на 217 млн рублей при использовании субсидий из федерального бюджета.
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