Во время онлайн-лекции о коррекции зрения пройдет розыгрыш бесплатной операции

Онлайн-лекцию проведет офтальмохирург краснодарской клиники «Три-З», кандидат медицинских наук Александр Бойко. Он расскажет о методах коррекции зрения и ответит на вопросы о том, долго ли сохранится хорошее зрение после процедуры, можно ли делать коррекцию зрения во время беременности, какие есть ограничения после операции.

Вебинар пройдет с 19:00 до 20:00 на ютуб-канале. Для участия в нем нужно зарегистрироваться в Digital-клубе коррекции зрения. Каждому зарегистрировавшемуся заранее пришлют на указанную электронную почту письмо с активной ссылкой. Пройдя по ней, участник сможет присоединиться к трансляции 27 июня. Для того, чтобы писать комментарии во время вебинара, нужно иметь учетную запись на ютубе.

Во время лекции пройдет розыгрыш бесплатной коррекции зрения по методике ReLEx SMILE. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно поделиться записью о розыгрыше на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте», фейсбуке или инстаграме с хэштегом #digitalclub3z. На момент проведения розыгрыша страница должна быть открытой. Победителя выберут c помощью генератора случайных чисел среди зарегистрировавшихся членов клуба, которые будут участвовать в трансляции.

Digital-клуб коррекции зрения — образовательный проект клиники «Три-З». Он создан для тех, кто хочет получить информацию о технологиях коррекции зрения, узнать, как именно проходит процедура, задать вопросы хирургу.

Участники клуба смогут получить скидку в 30% на диагностику зрения и скидку 5 тыс. рублей на лазерную коррекцию зрения методом ReLEx SMILE.