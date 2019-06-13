Двух новых министров назначили в Ингушетии
В Ингушетии в июне назначили министра здравоохранения и главу минэкономразвития
Указ о новых назначениях подписал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Главой минздрава Ингушетии стала заслуженный врач РФ Зарема Льянова. Ранее она была заведующей отделением лучевой диагностики Ингушской республиканской клинической больницы. В течение четырех лет Льянова работала замминистра здравоохранения республики.
Как сообщали Юга.ру, в Ингушетии в апреле уволилась министр здравоохранения Марем Арапханова.
Заместителем Льяновой стал помощник-советник главы республики Зураб Маршан, сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии.
Министром экономики, промышленности, торговли и туризма республики назначили помощника-советника главы ИнгушетииТамерлана Вышегурова. Он сменил на посту Умалата Торшхоева. До работы в республиканской администрации Вышегуров возглавлял региональное управление ФНС России.
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