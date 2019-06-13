Двух новых министров назначили в Ингушетии

В Ингушетии в июне назначили министра здравоохранения и главу минэкономразвития

Указ о новых назначениях подписал глава республики Юнус-Бек Евкуров. Главой минздрава Ингушетии стала заслуженный врач РФ Зарема Льянова. Ранее она была заведующей отделением лучевой диагностики Ингушской республиканской клинической больницы. В течение четырех лет Льянова работала замминистра здравоохранения республики. Как сообщали Юга.ру, в Ингушетии в апреле уволилась министр здравоохранения Марем Арапханова.