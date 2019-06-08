В станице Тбилисской состоялся детский карнавал
Герои Пушкина ожили на улицах станицы Тбилисской Краснодарского края
Здесь состоялся карнавал, приуроченный к 220-летию со дня рождения великого поэта. В карнавальном шествии по улице Первомайской приняли участие педагогов и маленьких артистов центра эстетического воспитания детей театра юного зрителя.
По улицам прошли персонажи произведений Александра Сергеевича: Борис Годунов, кот ученый, богатыри, Петр I и Екатерина Великая.
В большом зале районного Дома культуры состоялся итоговый концерт конкурса-фестиваля творчества детей сельской местности «Белая акация» «Преданье старины глубокой».
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