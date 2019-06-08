«Ростех» снижает свою долю в управлении компанией АвтоВАЗ

Вся Россия

Распечатать

Глава госкорпорации заявил о продаже акций французам

Глава «Ростеха» сообщил о намерении продать французам части акций совместного предприятия Alliance Rostec.

Глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что реализовать планируется 8% акций совместного предприятия. Таким образом, доля «Ростеха» в компании сократится с 33 до 25 процентов. После продажи планируется дополнительная эмиссия. А средства от продажи будут направлены на развитие Волжского автомобильного завода. Также Чемезов сообщил, что французская сторона также внесет средства на развитие предприятия в соотношении один к трем.

Совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V. было создано Renault и «Ростехом» в 2012 году для управления Волжским автопредприятием. Компания зарегистрирована в Амстердаме. А с начала 2017 года совместное предприятие является дочерней компанией корпорации Renault SA. До конца текущего года предприятие планируется перевести из Голландии под российскую юрисдикцию.

Автомобили Автопром Экономика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футбольная сборная России одержала вторую победу в отборочном цикле ЧЕ-2020
В станице Тбилисской состоялся детский карнавал
Журналиста Ивана Голунова госпитализировали
С пикетами в поддержку Ивана Голунова в Краснодаре вышли журналист Сергей Бурцев и городская активистка
Из Краснодара в Крым могут пустить электрички
«Ростех» снижает свою долю в управлении компанией АвтоВАЗ

Лента новостей

Фоторепортажи

Открытие выставки Blocked content арт-группы Recycle в Краснодаре. Фоторепортаж

Статьи

Концерт группы СБПЧ, абсурдный спектакль «Насморк», скачки

Все культурные и спортивные события Краснодара с 7 по 9 июня в обзоре Афиши Юга.ру

Статьи

«А зачем это все? Такой удобный маршрут был»

Что думают краснодарцы об отмене троллейбусных маршрутов в городе

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале