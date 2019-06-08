«Ростех» снижает свою долю в управлении компанией АвтоВАЗ

Глава «Ростеха» сообщил о намерении продать французам части акций совместного предприятия Alliance Rostec.

Глава госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что реализовать планируется 8% акций совместного предприятия. Таким образом, доля «Ростеха» в компании сократится с 33 до 25 процентов. После продажи планируется дополнительная эмиссия. А средства от продажи будут направлены на развитие Волжского автомобильного завода. Также Чемезов сообщил, что французская сторона также внесет средства на развитие предприятия в соотношении один к трем.

Совместное предприятие Alliance Rostec Auto B.V. было создано Renault и «Ростехом» в 2012 году для управления Волжским автопредприятием. Компания зарегистрирована в Амстердаме. А с начала 2017 года совместное предприятие является дочерней компанией корпорации Renault SA. До конца текущего года предприятие планируется перевести из Голландии под российскую юрисдикцию.