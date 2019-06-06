В Адыгее собираются провести масштабную модернизацию энергосистемы

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский договорились о работах по развитию электросетевого комплекса республики

Стороны подписали соглашения 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Взаимодействие «Россетей» и кабмина Адыгеи коснутся вопросов расширения энергетической инфраструктуры, реконструкции девяти подстанций — в Майкопе, Адыгейске, Майкопском и Тахтамукайском районах.

В горной части республики для развития туризма планируют завершить строительство ряда энергообъектов.

Для оптимизации программ модернизации и нового строительства в сфере электроэнергетики планируется провести на базе «Россети Кубань» консолидацию энергообъектов, которые сейчас находятся в собственности и региона, и отдельных коммерческих структур. Речь идет и о консолидации электросетевого хозяйства Майкопа и повышении его надежности.

Кроме того, в рамках запланированных в Майкопе учений «Россети» намерены в четыре раза снизить количество технологических инцидентов и аварийность электросетей.

«Адыгея занимает первое место в стране по темпу роста инвестиций. Наблюдается и динамика увеличения энергопотребления. Поэтому мы наметили большую программу совместной с регионом деятельности», — сказал Павел Ливинский.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что сегодня снижение энергодефицита будет способствовать исполнению национальных проектов, позволит активней привлекать инвестиции, заниматься жилищным строительством, возводить соцобъекты.

«Развитие региона сегодня опережает темпы развития энергосистемы Адыгеи. Уже сегодня 49 из 58 подстанций работают на пределе своих возможностей. Для снижения энергодефицита нам крайне важно увеличивать энергомощности», — заключил Кумпилов.