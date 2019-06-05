Краснодарский арбитраж не нашел оскорбления в конверте с картиной «Сдирание кожи с продажного судьи»
Арбитражный суд Краснодарского края не стал наказывать Станислава Голубева, от которого в суд пришло письмо с изображением картины Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи»
Голубев, который является участником процесса банкротства, направил в суд документы в этом конверте. Судья АСКК Андрей Гарбовский назначил специальное заседание, на котором собирался опросить Голубева «в целях исключения неуважительного отношения к суду». Если бы суд усмотрел такое отношение, Голубева могли оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности по ст. 297 УК РФ (Неуважение к суду).
«Сам отправитель в заседание не пришел, письменно направив объяснение о том, что он просит прощения перед судом и винит в случившемся своего юриста. Суд постановил штраф на отправителя конверта с репродукцией не налагать», — написал в своем фейсбуке присутствовавший на заседании адвокат Алексей Аванесян.
Он рассказал, что на заседании дольщики застройщика-банкрота «Сочи-Абсолют», кредитором которого является Голубев, требовали наказать юриста. А юрист дольщиков утверждал, что отправитель конверта нарушил авторские права, отправив конверт с репродукцией.
Изображение на конверте — часть диптиха 1498 года «Сдирание кожи с продажного судьи» или «Суд Камбиса», написанной для зала судебных заседаний в ратуше Брюгге, чтобы напоминать о необходимости судить справедливо. На картине палач сдирает кожу с живого судьи Сисамна, которого уличили во взяточничестве. Сейчас работа Герарда Давида выставлена в Муниципальной художественной галерее.
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