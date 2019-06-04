Экс-главу Дагестана Абдулатипова допросят по делу бывших дагестанских чиновников
Лефортовский суд Москвы вызовет на допрос в качестве свидетеля по делу бывших руководителей правительства Дагестана экс-главу республики Рамазана Абдулатипова
Об этом на заседании 3 июня ходатайствовали адвокаты обвиняемых — бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя, министра экономики Раюдина Юсуфова. Защита рассчитывает, что Абдулатипов подтвердит законность действий своих бывших подчиненных, а кроме того, положительно их охарактеризует.
Участвовавший в заседании представитель гособвинения был против вызова в суд Абдулатипова, заявив, что можно обойтись свидетелями из числа рядовых членов правительства РД. Однако суд поддержал ходатайство, пишет «Коммерсантъ».
Теперь Абдулатипову, который сейчас занимает должность спецпредставителю президента РФ по сотрудничеству с государствами Каспийского региона, выпишут повестку, обязывающую его явиться в суд для дачи свидетельских показаний.
Как писали Юга.ру, Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов обвиняются в хищении денег при реконструкции изолятора временного содержания для иностранцев и людей без гражданства в Махачкале. Ущерб по этому делу составляет около 41,4 млн рублей. Сами экс-чиновники вины не признают.
Суд продлил их содержание под стражей до 22 ноября.
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