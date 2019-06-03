На трассе Краснодар — Новороссийск в июне появилась выставка-ярмарка, где можно купить товары, сделанные в колонии

Их изготовили осужденные колонии строгого режима № 2 УФСИН России по Республике Адыгея.

В ассортименте шахматы, нарды, складная мебель для пикника, оригинальные мангалы с национальной символикой, изделия из дерева. Здесь же продаются выращенные в колонии огурцы. Для этого два года назад там были оборудованы теплицы общей площадью более 450 кв.м, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УФСИН России по республике.

По словам собеседника, выставка-ярмарка пока работает только по выходным дням. Для этого оборудована мобильная торговая точка на трассе Краснодар — Новороссийск у хутора Новый Сад, в непосредственной близости к колонии. В перспективе администрация колонии планирует построить там постоянно действующий торговый павильон.

«Выставка уже заинтересовала многих покупателей. С началом курортного сезона пассажиропоток на трассе Краснодар — Новороссийск увеличивается, мы ожидаем рост спроса на продукцию, произведенную осужденными», — добавили в пресс-службе республиканского УФСИН.