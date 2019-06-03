ЦБ: У каждого жителя Адыгеи есть почти 50 тыс. рублей сбережений

Центральный банк России подсчитал сбережения жителей Адыгеи и выяснил, что сумма вкладов за год выросла

Об этом в июне сообщили в пресс-службе Национального банка по Адыгее Южного главного управления Банка России.

По данным на 1 апреля 2019 года, объем привлеченных банками средств клиентов на территории Адыгеи составил 25,5 млрд рублей. Преобладающий объем средств (88%) — это вклады населения, их объем составил 22,5 млрд рублей. Это на 8,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

«Банковские вклады сохраняли свою привлекательность как средство сбережений. На каждого жителя республики приходится 49,3 тыс. рублей сбережений, тогда как годом ранее эта сумма была в среднем на 3 тыс. меньше», — отметил и. о. управляющего Национальным банком по Адыгее Южного ГУ Банка России Сергей Самойленко.