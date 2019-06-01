Дети летом смогут бесплатно смотреть кино на Кубани

Краснодарский край

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В рамках акции «Летние киноканикулы» в Краснодарском крае с 1 июня и до конца августа будут проходить бесплатные киносеансы для детей

Показы фильмов и мультфильмов будут проходить в муниципальных кинотеатрах и культурно-досуговых учреждениях региона.

«Во время каникул школьникам будут демонстрироваться отечественные и зарубежные художественные и анимационные фильмы, рассказывающие об отваге, доброте и дружбе киногероев», — сообщили в министерстве культуры Кубани.

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Среди картин, которые покажут в рамках акции — «Солдатик», «Прогулка по Риму», «Байкальские каникулы», «Белль и Себастьян», «Джим Пуговка и машинист Лукас», «Псы под прикрытием», мультфильмы «В поисках Йети», «Руби и Повелитель воды», «Лягушонок Риббит».

Киноакцию организуют краевой минкульт совместно с «Кубанькино».

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