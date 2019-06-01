Дети летом смогут бесплатно смотреть кино на Кубани

В рамках акции «Летние киноканикулы» в Краснодарском крае с 1 июня и до конца августа будут проходить бесплатные киносеансы для детей

Показы фильмов и мультфильмов будут проходить в муниципальных кинотеатрах и культурно-досуговых учреждениях региона. «Во время каникул школьникам будут демонстрироваться отечественные и зарубежные художественные и анимационные фильмы, рассказывающие об отваге, доброте и дружбе киногероев», — сообщили в министерстве культуры Кубани.