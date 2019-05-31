Синоптики представили прогноз погоды на 1-2 июня в Краснодарском крае

По данным Краснодарского краевого гидрометцентра, в первый день лета дождей в регионе не будет, ветер слабый — 3-8 м/с. Температура воздуха днем в среднем по краю — 28-33 °С, местами до 35 °С. Ночью 17-19 °С. В Краснодаре днем будет до 34 °С, ночью — 17-19 °С.

На Черноморском побережье днем 1 июня воздух прогреется до 25-30 °С, на юге побережья — до 32 °С. Ночью будет 16-21 °С. На участке Анапа — Геленджик местами будет ветрено — до 12-17 м/с.

2 и 3 июня кратковременные дожди местами возможны в вечернее время в южной части края, включая Черноморское побережье. Температура воздуха ночью 17-22 °С, местами в юго-восточных предгорьях 10-15 °С, днем — 30-35 °С.

Температура воды в Азовском и Черном морях: Геленджик — 22 °C, Сочи — 21 °C, Ейск — 22 °C, Приморско-Ахтарск, Темрюк, Анапа и Новороссийска — 21 °C, Туапсе — 20 °C.