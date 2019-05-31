В Краснодаре открылся первый магазин-кафетерий «Магнит Сити»

В центре Краснодара 31 мая открылся первый «Магнит Сити» формата eat&go с зоной покупок и кафетерием

«Магнит Сити» находится на пересечении улиц Красной и Гимназической (Красная, 58). В магазине площадью 150-230 кв. метров помимо основной торговой зоны есть зона кафетерия со столиками и отдельной стойкой, где можно купить напитки и готовую еду, в том числе — собственного производства (кофе, чай, выпечка, бургеры, френчдоги и др.).

«Сейчас появился тренд на увеличение спроса ready to eat (еда, готовая к употреблению) и eat&go (продукция для перекуса в магазине), эти форматы становятся одними из главных драйверов продаж. В рамках проекта "Магнит Сити" "Магнит" оценит покупательский отклик на услугу и отработает бизнес-процессы для дальнейшего масштабирования формата», — рассказали в пресс-службе розничной сети.

Как писали Юга.ру, в мае «Магнит» начал тестировать услугу по доставке продуктов из супермаркетов в Краснодаре вместе с сервисом Broniboy.