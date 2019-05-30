На бывшего вице-губернатора Ростовской области Гребенщикова завели уголовное дело — СМИ

Бывший первый замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков стал фигурантом уголовного дела за сокрытие налогов

По словам источника 161.ru в правоохранительных органах, Гребенщикова подозревают в неуплате крупной суммы налогов. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По предварительным данным, мужчина включал в налоговую декларацию ложные сведения, и в период с 2017 по 2018 год уклонился от уплаты НДС на сумму более 101 млн рублей, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Дело возбуждено по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией), сообщил источник RostovGazeta. В правоохранительных органах информацию официально не комментируют.