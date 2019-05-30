На бывшего вице-губернатора Ростовской области Гребенщикова завели уголовное дело — СМИ

Ростовская область

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Бывший первый замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков стал фигурантом уголовного дела за сокрытие налогов

По словам источника 161.ru в правоохранительных органах, Гребенщикова подозревают в неуплате крупной суммы налогов. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

По предварительным данным, мужчина включал в налоговую декларацию ложные сведения, и в период с 2017 по 2018 год уклонился от уплаты НДС на сумму более 101 млн рублей, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Дело возбуждено по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией), сообщил источник RostovGazeta.

В правоохранительных органах информацию официально не комментируют.

Кто такой Александр Гребенщиков

Александр Гребенщиков прибыл в Ростовскую область весной 2011 года из Карачаево-Черкесии, где занимал должность министра строительства, энергетики и ЖКХ республики. На Дону возглавил региональную службу по тарифам, но уже через полгода стал заместителем губернатора — министром промышленности и энергетики.

В ноябре 2014 года после ухода в администрацию Ростова Сергея Горбаня был назначен первым заместителем губернатора. Губернатор Василий Голубев освободил его от занимаемой должности в конце 2016 года.

В феврале 2017 года занял должность генерального директора компании «ТНС Энерго». В декабре 2018 года был назначен на пост руководителя ООО «Золотая семечка», маслоэкстракционный завода «Юг Руси» и ООО «Солнечный рай».

Также Гребенщиков был президентом ФК «Ростов».

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На бывшего вице-губернатора Ростовской области Гребенщикова завели уголовное дело — СМИ
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